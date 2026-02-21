Masullas, la sfilata di carnevale tra le vie del paeseAppuntamento questo pomeriggio
È in programma questo pomeriggio l’appuntamento dedicato al carnevale a Masullas. A partire dalle 15, la manifestazione organizzata dal Comune, in collaborazione con l’associazione “Fadeus Festa”, che nella comunità si occupa di organizzare eventi, sagre e manifestazioni culturali che vogliono promuovere anche le tradizioni locali, oltre alla convivialità nella comunità. Stasera, un pomeriggio all’insegna delle maschere, della musica e della tradizione. Un pomeriggio che prenderà in via da piazza San Leonardo con la tradizionale grande sfilata di carnevale, accompagnata dal gioco della pentolaccia.