L’economista, editorialista e politico italiano, Carlo Cottarelli, ritorna nell’Isola per presentare il suo ultimo libro “Senza giri di parole”, un evento organizzato dall’associazione culturale Interrios di Villanova Monteleone, dove l’autore del nuovo volume sarà ospite, venerdì 6 marzo alle ore 18, presso il salone parrocchiale.

In passato è stato capo delle delegazioni del Fmi per diversi Paesi europei tra i quali l'Ungheria e la Turchia. Attualmente Carlo Cottarelli è impegnato come direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani, presso l’università Cattolica di Milano, docente alla Bocconi ed editorialista. Una figura centrale nel dibattito economico e italiano, coniugando l’attività accademica e di ricerca con un forte impegno divulgativo e di comunicazione, spesso concentrandosi sulle sfide economiche e fiscali del Paese.

Ha pubblicato numerosi libri e l’ultimo racconta le verità sulle sfide economiche e sociali del futuro. Il professore dialogherà con Davide Mosca, direttore responsabile di Olbia Notizie. Nel 2023 era stato ospite dell'area archeologica di Turris a Porto Torres.

© Riproduzione riservata