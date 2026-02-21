A quasi un anno dal taglio del nastro, la Cittadella sportiva di Torangius è ancora senza un gestore. Completata e presentata alla città nel maggio dello scorso anno, la struttura avrebbe dovuto rappresentare un nuovo punto di riferimento per lo sport cittadino. Oggi, invece, resta in attesa di una guida stabile.

Il bando pubblicato dal Comune si è chiuso senza offerte. Eppure l’interesse iniziale non era mancato: una società di Reggio Emilia e il comitato regionale paralimpico avevano effettuato due sopralluoghi ufficiali, ai quali si erano aggiunte richieste di informazioni da parte di altre realtà. Alla scadenza, però, nessuna proposta concreta.

Il piano economico allegato alla gara stimava ricavi complessivi per circa due milioni di euro, ma la dimensione dell’impianto e la complessità della gestione hanno evidentemente pesato nelle valutazioni degli operatori. Dopo mesi di attesa, il primo tentativo di assegnazione è fallito.

Intanto l’impianto resta sospeso. In attesa che una società si assuma la gestione, i campi sono vuoti: le tribune senza pubblico e l’erba che cresce fitta fino a coprire le linee di gioco, prendendosi spazio dove dovrebbero allenarsi squadre e atleti.

