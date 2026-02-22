Paura a Bosa, dove questa mattina poco dopo le 12 è crollata una grossa porzione del vecchio seminario, in via del Carmine.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti da Macomer con una squadra in supporto anche dal distaccamento di Cuglieri.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Delimitata una “zona rossa” temporanea attorno alla struttura: non potendo escludere l’eventualità di ulteriori crolli, i vigili del fuoco hanno chiuso le strade attorno allo stabile ed evacuato tre abitazioni adiacenti.

Nella giornata di domani sarà rivalutata la situazione nel corso di una riunione convocata al COC dal Sindaco e dal vice sindaco di Bosa, alla presenza del funzionario tecnico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e degli altri enti coinvolti.

Sul posto carabinieri e polizia locale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata