Un pezzo di storia va in frantumi. L’antica cappella della confraternita dell’Immacolata Concezione, conosciuta come oratorio della Purissima, si sbriciola nella più totale indifferenza. Nella tarda serata di ieri dalla facciata si sono staccati calcinacci mentre alcune persone passavano in via Sant’Antonio. Immediato l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

La cappella della Purissima, risalente al 1600, fino a qualche anno fa era la sede del coro Città di Oristano. Poi proprio a causa delle condizioni precarie, è rimasta inutilizzata e i segni del tempo adesso si sentono tutti. Sabato sera, nel bel mezzo della frenesia degli acquisti natalizi, si è verificato il crollo: alcuni calcinacci sono finiti sull’asfalto, un pezzo di intonaco avrebbe addirittura sfiorato un passante. Subito è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno eliminato le parti pericolanti e messo in sicurezza lo stabile. L’area è stata transennata, sono stati avvisati gli uffici comunali e la Curia, proprietaria della cappella. Un edificio storico che all’interno conserva ancora elementi architettonici di valore artistico, come un altare. Già qualche anno fa i vigili del fuoco erano intervenuti, adesso appare quantomai urgente cercare di tutelare l’antico oratorio.

