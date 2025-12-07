Buone notizie per chi per chi desidera avviare o ampliare la propria attività artigianale o commerciale.

Il Comune di Nurachi ha pubblicato un bando per l'assegnazione e la cessione di un lotto situato all'interno del Piano Insediamenti Produttivi.

Si tratta esattamente del numero 45, per un totale di 1470 metri quadri. Le domande di assegnazione dovranno pervenire in Comune entro le 12 del 5 gennaio 2026. È necessario utilizzare la modulistica disponibile presso l'albo pretorio online del Comune. Per quanto riguarda invece i termini per la realizzazione dell’attività, il progetto esecutivo, con relativa richiesta di permesso di costruire, dovrà essere inoltrato allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di cessione dell'area. I lavori dovranno essere iniziati invece entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire e completati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Come fa sapere il Comune, l’iniziativa è pensata per incentivare lo sviluppo economico locale, offrendo spazi a condizioni vantaggiose per la realizzazione di nuove imprese artigianali e commerciali.

© Riproduzione riservata