Laboratori didattici, letteratura, artigianato e agricoltura, accomunati dal denominatore scientifico, per un Natale di Scienza dedicato agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria. Nella cittadina del Montiferru mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre nei locali del Seminario si terrà il Festival “Natale di Scienza”, con seminari didattici, mostre di artigianato tessile, poesia, visite guidate, intrecci tra scienza e territorio quindi la conferenza sulla genetica, coinvolgendo gli alunni delle scuole cuglieritane.

L’iniziativa di respiro regionale, organizzata dall’Associazione Società e Scienza di Cagliari, ha l’obiettivo di promuovere la cultura del territorio realizzando e sostenendo azioni di impulso della conoscenza scientifica: «perseguendo tutte le azioni che incentivino la formazione perpetua della cittadinanza al fine di avere cittadini più partecipi e consapevoli, realizzare l'obiettivo di trasferire a tutti i partecipanti, in particolare ai giovani, il piacere della conoscenza scientifica grazie al coinvolgimento attivo dei partecipanti», precisano gli organizzatori.

Le attività saranno svolte da insegnanti d'eccezione: Elena Vacca autrice e performer, Marianna Osa di Cuglieri titolare di una fattoria didattica, le Sorelle Mariangela e Anna Fara e il loro Museo del Telaio, Sandra Paddeu poeta di Orani. Direttamente dall'Università di Cagliari: la professoressa Maria Del Zompo già rettore dell'ateneo cagliaritano, Roberta Vanni già docente di genetica, Anna Musinu e Mariano Casu già docenti ed esponenti di Legambiente. L’evento è organizzato dall’associazione Scienza-Società-Scienza con il coordinamento delle professoresse Giuseppina Rosa e Maria Cristina Fodde, con il sostegno e patrocinio dell’amministrazione comunale.

