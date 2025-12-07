Volontariato e beneficenza sotto le feste anche nella cittadina del Guilcier. Numerosi alunni della I e II B, insieme alla professoressa Valeria Manca, in questi giorni stanno affiancando le volontarie di Ghilarza nella vendita delle stelle di Natale e delle stelle di cioccolato. «Il Presidente dell’AIL della provincia di Oristano , Paolo Casula , è molto soddisfatto dei risultati raggiunti negli ultimi anni: sono aumentati i soci e i volontari che sono diventati circa 60. Grazie alle vendite dell’anno scorso, stelle di Natale e stelle di cioccolato nel mese di dicembre e uova di Pasqua ad aprile, sono state acquistate quattro poltrone motorizzate per il reparto di ematologia dell’Ospedale San Martino di Oristano, inoltre l’AIL ha assunto un autista che ha la mansione di guidare un’automobile adibita al trasporto di carrozzine donata dalla Banca di Arborea”, sottolinea la docente. È il secondo anno che con gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Ghilarza , appoggiati dalla dirigente scolastica Bonacattu Brasu, si dedicano a quest’iniziativa.

Valeria Manca conclude: «Quest’anno ho ideato il Progetto “Guarda che ti riguarda“ che mira soprattutto a educare i più giovani alla solidarietà, alla comprensione e al rispetto per la vita umana offesa. Dedicare il proprio tempo ad aiutare chi ha più bisogno di noi è sempre un grande arricchimento».

