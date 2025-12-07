Baratili San Pietro, protesta per l’assistenza sanitaria: stop alle autoMartedì 9 dicembre interdetta la zona a ridosso dell’ex Cantina Madau
Stop alle auto. Il Comune di Baratili San Pietro ha emanato un'ordinanza in occasione della manifestazione che si terrà martedì 9 dicembre a ridosso dell’Ex Cantina Madau, struttura all'interno della quale, a partire dalle 12, si riuniranno i sindaci dei distretti sanitari per affrontare la questione legata alla mancanza dei pediatri.
A partire dalle 11, da quando quindi inizierà la protesta dei genitori dei bambini rimasti senza assistenza sanitaria, sarà vietato il transito e la sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso e dei veicoli autorizzati dagli organizzatori o dal Comando di Polizia Locale, nel tratto di strada e nelle aree di accesso al piazzale dell’ex Cantina Madau. Un modo per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. I divieti dureranno per tutta la durata della manifestazione.