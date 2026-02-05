Per tre settimane rimarranno a Cabras per conoscere gli ambienti marini e costieri dell’Area marina protetta del Sinis. Ma anche per vedere da vicino il lavoro che viene svolta dagli uffici che gestiscono il parco marino e scoprire tutte le attività che possono essere svolte all’interno della riserva. Nel paese lagunare, stanno per arrivare due studenti del corso di Protezione e gestione dell’Ambiente dell’Istituto di Formazione Professionale Mondy di Bourg-de-Péage, in Francia, che da anni promuove brevi stage di formazione all’estero per i propri alunni.

I due ragazzi scelti dall’istituto resteranno a Cabras dal 9 al 27 febbraio. Inizialmente avrebbero dovuto svolgere un tirocinio presso il Centro di Recupero Laguna di Nora, ma l'esperienza è stata annullata a causa dell'improvvisa indisponibilità dovuta ai danni subiti a seguito dei recenti temporali. A quel punto, la scelta è ricaduta sull'Amp che ha accettato la richiesta da parte dell’Istituto francese.

