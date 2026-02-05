"La comunicazione è una cosa seria e va fatta tramite i canali istituzionali, non personali".

Parole che arrivano dalla consigliera di minoranza del Comune di Riola, Irene Erdas, che punta il dito contro il sindaco Lorenzo Pinna, accusandolo di utilizzare da sempre la sua pagina Facebook personale per diffondere le informazioni relative al territorio.

Il caso è scoppiato pochi giorni fa. Il gruppo di minoranza ha inviato una Pec al Comune per denunciare che numerosi cittadini avevano rilevato la presenza di acqua potabile con evidente colorazione giallastra proveniente dalla rete idrica comunale. Ma anche che non risultavano ancora comunicazioni ufficiali circa le cause del fenomeno né indicazioni sanitarie sull'eventuale potabilità dell'acqua.

"La risposta alla nostra Pec è stata pubblicata però dal sindaco nella sua pagina personale - spiega Erdas - Questo è assurdo. Informazioni di questo tipo devono essere pubblicate nella pagina ufficiale del Comune".

Mario Cesare Secci, altro consigliere di minoranza: "Ma se esiste una pagina social ufficiale del Comune di Riola Sardo con ben 666 follower, approvata con delibera di Giunta, perché non utilizzarla per comunicare con i cittadini? Un cittadino, per ricevere notizie certe e ufficiali, deve diventare amico di un sindaco pro tempore? I cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente".

Il sindaco Lorenzo Pinna replica: "Utilizzo anche la mia pagina personale in modo da raggiungere più persone possibili. Come anche il mio stato di whatsapp. Questa polemica è ridicola. Le informazioni vengono postate anche nella pagina istituzionale che viene gestita da due assessori".

