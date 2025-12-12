Oristano, la minoranza: «Topi nella scuola media "Alagon"? Il Comune chiarisca»Un’ala chiusa dell’edificio chiusa, nessuna nota ufficiale e segnalazioni sempre più insistenti sulla possibile presenza di ratti
Per ora restano soltanto indiscrezioni, ma alla scuola media “L. Alagon” di Oristano il clima è tutt’altro che sereno: un’ala chiusa, nessuna nota ufficiale e segnalazioni sempre più insistenti sulla possibile presenza di topi. Da qui l’interpellanza firmata da tutto il centrosinistra, guidata da Maria Obinu, che chiede al sindaco e all’assessore ai Servizi scolastici di fare chiarezza.
Nel testo i consiglieri richiamano un principio netto: «La sicurezza e la salubrità degli ambienti scolastici sono prioritarie». E ricordano che «la presenza di topi rappresenta un grave rischio sanitario», con obbligo di interventi immediati, derattizzazione e, se necessario, chiusura dei locali. Su questo si concentrano le domande: «Se corrisponde al vero la presenza di topi», quali segnalazioni siano giunte agli uffici, quali sopralluoghi siano stati svolti e «se è vero che un’ala della scuola è stata chiusa» e per quali motivi.
L’interpellanza chiede inoltre quali misure siano state adottate per impedire che eventuali roditori «si spostino in altri ambienti» e quali interventi di sanificazione siano previsti, con le relative tempistiche di riapertura. Ultimo tema: la comunicazione. Famiglie e personale sono stati informati?
La richiesta è di «una risposta scritta e tempestiva». Fino ad allora, resta un quadro fatto più di domande che di certezze.