Cambio alla guida della Prefettura di Cagliari.

Giuseppe Castaldo viene trasferito ad altro incarico: il Consiglio dei Ministri lo ha infatti nominato Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ed intenzionali violenti.

Al suo posto lo stesso CdM ha nominato Paola Dessì – nata a Cagliari nel 1959 – che viene trasferita da Taranto. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di Prefetto di Sassari, mentre da fino ad agosto 2017 quello di viceprefetto vicario Coordinatore presso la Prefettura di Oristano.

Nella stessa seduta l’Esecutivo ha anche disposto altri cambi e sostituzioni in altre città d’Italia: diventa prefetto di Taranto Ernesto Liguori, che era a Frosinone, dove approda Giuseppe Ranieri, proveniente da Ragusa. Il suo posto è preso da Tania Giallongo.

Luigi Carnevale diventa prefetto di Pescara, e al suo posto a Brindisi è stato nominato Guido Aprea, proveniente da Massa Carrara, dove ora diventa prefetto Gaetano Cupello, che lascia così Chieti.

A Chieti arriva Silvana D'Agostino, e al suo posto è nominata prefetto di Barletta-Andria-Trani Flavia Anania.

Cristina Favilli viene spostata da Matera a Lucca. A Matera approva Maria Carolina Ippolito, proveniente da Enna, dove diventa prefetto Ignazio Portelli, finora Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, incarico ora affidato a Stefano Gambacurta. Cambia il prefetto anche a L'Aquila, dove è nominato Vito Cusumano.

