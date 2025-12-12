Aria di festa a Bonarcado in vista di Natale con i tradizionali mercatini, ricchi di luci e colori, tradizione da sempre amata non solo dai piccini, per immergersi interamente nello spirito delle feste e vivere appieno la magia natalizia.

Domenica 14 nel sagrato della Basilica di Santa Maria pronto ad accogliere i classici mercatini con prodotti agroalimentari del territorio, manufatti artigianali e hobbistica. Immancabili le dolci leccornie con le squisite zippole, le seadas, quindi caldarroste e tisane preparate dalla Pro Loco.

Alle 10 apertura degli stand con vendita dei prodotti agroalimentari, olio evo, pane, formaggio locale. Gastronomia e anche artigianato con vendita ed esposizione di prodotti dell’hobbistica. A partire dalle 11.30 inizia la festa gastronomica con la degustazione delle zippole bonarcadesi e seadas, quindi petza imbinada e basolu cun finigu. Nel primo pomeriggio dimostrazione della lavorazione del torrone tradizionale della Sardegna. Alle 15 momento per i bambini con l’avvento di Babbo Natale che porterà tanto doni, gadget, arricchiti dalle soavi musiche natalizie. Il momento ludico con giochi in legno provenienti da tutto il mondo a cura dell’associazione Lughenè. Gran finale con i balli sardi in piazza a cura del gruppo Amigos de traditzione.

Organizza la Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata da Annalisa Mele e della parrocchia San Romualdo amministrata da don Emanuele Lecca.

