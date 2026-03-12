Oristano, la “Contea” va a scuola: studenti a lezione di spettacoloL’iniziativa coinvolge una classe del liceo musicale, che partecipa a un ciclo di lezioni dedicate agli aspetti organizzativi, normativi e promozionali degli eventi
Avvicinare gli studenti al mondo che sta dietro l’organizzazione di uno spettacolo musicale, mostrando non solo il palco ma tutto il lavoro necessario per realizzarlo. Con questo obiettivo all’Istituto magistrale statale “Benedetto Croce” di Oristano prende il via un progetto realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Contea.
L’iniziativa coinvolge una classe del liceo musicale, che partecipa a un ciclo di lezioni dedicate agli aspetti organizzativi, normativi e promozionali degli eventi. Gli incontri sono tenuti dal presidente dell’associazione Acr Contea, Luca Pinna, insieme a un tutor interno alla scuola. Il percorso prende spunto anche dall’esperienza maturata dall’associazione nell’organizzazione di manifestazioni come il concorso musicale “Rock in Contea”, giunto alla quindicesima edizione.
Durante il progetto gli studenti analizzeranno le diverse fasi che portano alla realizzazione di uno spettacolo, dalle autorizzazioni alle figure professionali coinvolte. Previsti anche un laboratorio dedicato agli elementi scenografici e una visita alla sede operativa della Contea in viale Repubblica, per osservare da vicino palco, spazi e attrezzature utilizzati nelle manifestazioni.
«È una grande soddisfazione per me e per l’associazione culturale Contea poter interagire con gli studenti e condividere l’esperienza maturata in quindici anni nell’organizzazione di eventi», spiega Luca Pinna. «Ho avvertito subito nella prima ora passata in classe un vero interesse per le tematiche trattate».
Il progetto è iniziato il 28 febbraio e si concluderà a giugno con la realizzazione di relazioni individuali e proposte per futuri eventi musicali.