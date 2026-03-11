Nelle scorse settimane il Comune di Masullas ha ottenuto un importante finanziamento per intervenire sulle criticità idrogeologica di via Trieste. Dalla Regione, infatti, arriva 1 milione di euro che dovrebbero risolvere una problematica presente da tempo all’interno della comunità. «Con questo finanziamento – commenta il sindaco Ennio Vacca – riusciamo a dare una risposta concreta e risolvere definitivamente questa criticità».

Negli anni scorsi, infatti, erano state frequenti le esondazioni del torrente Riu Benas che avevano costretto il Comune a chiudere la strada per garantire la sicurezza dei cittadini. Il tutto accentuato dalle recenti piogge che hanno reso ancora più evidente la fragilità del tratto. Con la somma ricevuta, l’ente si appresta a programmare un intervento che dovrebbe risolvere il problema in maniera strutturale e definitiva.

«Si tratta di un investimento importante – spiega Vacca – tra i finanziamenti più cospicui che abbiamo mai ottenuto. Verrà realizzato un ponte, sollevando la strada e allargando gli argini del fiume, in modo tale che la portata dell’acqua sia più grande. Il tutto per evitare che il torrente possa esondare e creare dei problemi».

Una notizia attesa dalla comunità, su un tratto di strada che tendeva ad esondare in occasioni delle abbondanti piogge. «Intervento – conclude il primo cittadino – che ci permette di risolvere una delle criticità idrogeologiche che abbiamo nel nostro paese e, di conseguenza, eliminare il rischio incidenti».

