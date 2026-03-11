Ora lavora in doppia veste: da un lato, porta avanti la sua missione di consigliere della minoranza del Comune di Riola Sardo, dall'altro, da poco tempo, ha iniziato la propaganda elettorale in vista delle elezioni per eleggere il nuovo sindaco di San Vero Milis. È il caso curioso di Irene Erdas, classe 1976, nella vita operatore sociale. Erdas ha deciso di candidarsi come consigliere nella lista capeggiata da Andrea Atzori, gestore della famosa colonia felina di Su Pallosu, che si è dichiarato da due settimane.

A Riola Sardo in molti parlano della decisione di Erdas. Lei spiega il perché senza tanti giri di parole: «Innanzitutto, non sono stata io a chiedere di impegnarmi per un altro territorio, ma lo stesso Atzori. È stato lui a chiedere il mio contributo, dopo aver osservato il mio lavoro sia come consigliere di minoranza a Riola, sia dopo le osservazioni sugli usi civici che avevo presentato tempo fa al Comune di San Vero Milis. E alle quali, tra l'altro, non avevo mai ricevuto risposte concrete. Ho accettato con piacere di candidarmi perché si tratta di due territori che hanno molto in comune. Molti cittadini di Riola, ad esempio, trascorrono l'estate a San Vero Milis, dove i servizi scarseggiano, altri invece lungo la costa sanverese sono proprietari di abitazioni Candidarmi - spiega Erdas - non significa però sedermi sui banchi del consiglio». Il sindaco di Riola Sardo, Lorenzo Pinna, alla domanda su cosa ne pensi della decisione di Erdas, risponde con poche parole: «Non spetta a me giudicare, ma ai cittadini. Per il resto, no comment».

© Riproduzione riservata