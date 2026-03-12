In vista della Festa della fioritura del ciliegio di Bonarcado, in calendario la prossima primavera, il parco comunale di Pranos migliora il proprio aspetto. L’ufficio tecnico, su mandato dell’amministrazione, ha affidato i lavori per il completamento nel Ciliegeto comunale e per la riqualificazione della strada rurale di accesso.

L’appalto, di 54mila euro, è stato affidato a una ditta sarda specializzata che avrà particolare attenzione alla sostenibilità delle tecniche impiegate nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Il progetto sarà monitorato dall’ufficio tecnico e dal Corpo Forestale. L’intervento, reso possibile con il finanziamento regionale, e una quota di cofinanziamento comunale di 9mila euro, è destinato al miglioramento dell’accessibilità al parco comunale, preziosa oasi naturalistica dove sorgono 700 alberi di ciliegie, che andranno aumentate col tempo.

Con questo intervento, il comune conferma il proprio impegno per un futuro sostenibile, in cui la cura dell’ambiente si accompagna alla promozione del territorio e alla partecipazione attiva della comunità. La sindaca Annalisa Mele commenta: «Un intervento atteso per migliorare la percorribilità della strada di accesso al parco, per restituire alla comunità e ai visitatori un’area naturale sicura e fruibile con percorsi naturalistici, escursioni guidate e attività di educazione ambientale rivolte anche alle scuole e associazioni locali».

