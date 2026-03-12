Sui tetti cresce l’erba e nelle grondaie si è formato un vero tappeto verde. Non è un dettaglio pittoresco ma il segnale più evidente della manutenzione che manca nelle palazzine popolari di via Raimondo Bonu, nel quartiere di Torangius, a Oristano. La vegetazione ha ormai colonizzato le coperture degli edifici gestiti da Area, trasformando le grondaie in una sorta di giardino pensile improvvisato.

Gli inquilini denunciano un degrado sempre più evidente: sulle facciate scorrono lunghe strisce scure lasciate dalle infiltrazioni d’acqua, i balconi presentano crepe e in molti appartamenti gli infissi in legno sono ancora quelli installati oltre quarant’anni fa. Un patrimonio abitativo che continua a invecchiare mentre gli interventi tardano ad arrivare.

A pesare è anche la delusione per lavori annunciati ma mai partiti. «Mesi fa abbiamo ricevuto una lettera dalla direzione di Area che annunciava l’imminente avvio dei lavori di riqualificazione», raccontano alcuni residenti. Nella comunicazione si chiedeva agli inquilini di smontare eventuali coperture dai balconi per consentire gli interventi. «Molti l’hanno fatto subito, ma poi non si è visto nessuno: né sopralluoghi né operai». Il risultato, spiegano, è stato affrontare settimane di pioggia con i balconi scoperti.

Segni di trascuratezza emergono anche in via Tempio, dove si trova la sede territoriale dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

Nella provincia di Oristano Area gestisce 2.517 alloggi popolari, circa 800 nel capoluogo. Intanto è stato affidato alla società Termo Ve. Gi. srl un appalto da 1,48 milioni di euro per lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno anche gli edifici di via Monsignor Cogoni e via Quasimodo, oltre a stabili a Samugheo. L’intervento rientra nel programma regionale RinnovArea, che destina alla provincia di Oristano oltre 12,6 milioni di euro.

Per molti inquilini, però, i cantieri restano ancora un’attesa.

