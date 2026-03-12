Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi alle Associazioni Sportive che operano nel territorio, per l’anno 2026. Le società sportive, così, avranno un sostegno per la gestione ordinaria delle proprie attività, a parziale copertura delle spese sostenute.

Possono accedere al beneficio le associazioni che, al momento della presentazione della richiesta, sono affiliate a federazioni sportive o a enti di promozione riconosciuti dal CONI, praticano regolare attività agonistica dilettantistica durante l’anno (partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate da federazioni o enti di promozione sportiva, o svolgono attività di promozione dello sport per bambini e ragazzi), hanno sede legale o operativa a Villaurbana e sono inserite nell’Albo delle Associazioni del Comune di Villaurbana.

Le risorse stanziate dall’ente a sostegno delle associazioni sportive ammontano a 11mila euro. Le domande dovranno essere indirizzate all’Ufficio Servizi Amministrativi e consegnata all’Ufficio Protocollo entro il 30 marzo prossimo.

