Partono, a Villa Verde, i laboratori aperti alla comunità negli spazi del centro di produzione culturale “Move the Box”.

L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, in collaborazione con la Biblioteca Antoni Cuccu e il Comune di Villa Verde, inaugura le attività delle struttura con una serie di laboratori aperti a tutti, pensati come momenti di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo, alle 17, con “Passi Lenti – Musiche e balli della tradizione sarda”, un laboratorio conviviale dedicato alle musiche e ai balli della tradizione popolare.

L’iniziativa è aperta a tutti, non è necessario saper ballare, basta curiosità e voglia di partecipare. “Passi Lenti” vuole essere uno spazio informale di incontro, ascolto e pratica condivisa; fa parte del progetto “Sonus e ballus in Pratza”, promosso dall’Associazione Palazzo d’Inverno. L’appuntamento avrà cadenza mensile e intende creare un momento stabile di socialità attorno alla musica e al ballo tradizionale.

Nelle prossime settimane, inoltre, prenderanno il via anche i laboratori dedicati alla tecnica vocale e attività per i più piccoli. Le attività sono realizzate grazie al contributo di Fondazione Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Consorzio Due Giare.

