Da lunedì 16 fino a venerdì 20 marzo il servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Npia) di Oristano sarà sospeso. Lo ha comunicato la Asl. Questo per consentire il trasferimento dell'ambulatorio dalla vecchia sede di piazza San Martino alla nuova sede di via Lazio, 13. Al piano terra saranno ubicate l’accettazione e la sala d’attesa, mentre

gli ambulatori saranno collocati al secondo e terzo piano. "Per consentire il trasloco di arredi e attrezzature - si legge in una nota della Asl - sarà necessaria una temporanea sospensione delle attività. Qualora il trasferimento si dovesse concludere prima di tale data, ne verrà data tempestivamente comunicazione. Tutti gli utenti per i quali era stato fissato un appuntamento saranno in questi giorni richiamati dal Servizio per calendarizzare una nuova data. In attesa delle assegnazioni di nuovi numeri telefonici, restano operativi il numero 0783 317900 e l’indirizzo e-mail

ssd.npia@asloristano.it a cui tutti gli utenti potranno fare riferimento per qualsiasi necessità".

© Riproduzione riservata