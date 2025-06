Dieci, cento, mille piazze, e tra queste anche quella dedicata a Eleonora d'Arborea, nel cuore di Oristano. La Rete delle donne per la pace anche in città proporrà una manifestazione con letture, canti e silenzi per chiedere la fine di ogni conflitto nel mondo. L'appuntamento è per giovedì 26 giugno dalle 18 alle 20. Abbracciano l'iniziativa Donne e Pace Sinistra Futura Oristano, il Comitato per la sanità pubblica Oristano, Cittadinanzattiva Oristano, Domus Oristano e Granate Rosa Terralba. Poi Avo Sardegna, Auser Casa delle Donne Uras, la Commissione Pari Opportunità, la Lega Coop Sardegna, il coro gospel femminile “Sound of Freedom” Oristano, la pittrice Norma Trogu, la scrittrice Savina Dolores Massa e il dj Tore Podda. "Siamo donne per la pace e per un futuro senza violenza e saremo in ogni territorio con una mobilitazione diffusa per rendere visibili le voci che si oppongono alla guerra, per creare spazi di confronto, pensiero e azione - scrivono gli organizzatori in una nota - Perché la pace non è un'utopia lontana, né un fatto privato o diplomatico. La data del 26 giugno è scelta stata per rientrare nella settimana di mobilitazione europea di Stop ReArm Europe".

