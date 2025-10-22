Oristano, il questore Giovanni Marziano ridefinisce l’assetto della QuesturaNuovi incarichi per i dirigenti Porceddu, Sanna e Deiana
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il questore Giovanni Marziano ridefinisce l’assetto della Questura attraverso una nuova ripartizione degli incarichi nella direzione. Da pochi giorni il commissario capo dottor Matteo Porceddu, già dirigente dell’Ufficio Immigrazione, segue anche le attività della Divisione di Polizia amministrativa.
La direzione dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ovvero l’ufficio deputato al controllo del territorio, è stata affidata al commissario Giacomo Deiana, di recente assegnazione, che si occuperà anche dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.
Il Commissario Capo Federica Sanna, già Dirigente della Digos, avrà anche la direzione dell’Ufficio del Personale. Un riassetto che nasce dall’esigenza di ottimizzare la direzione delle unità organizzative attraverso una nuova ripartizione degli incarichi attribuiti ai funzionari.
Il questore Marziano ha voluto rinnovare i sentimenti di stima e di gratitudine per la professionalità e l’impegno quotidiano profuso dai dirigenti, dai funzionari e da tutto il personale degli uffici della Polizia di Stato della provincia di Oristano.