Oristano si prepara a vivere un sabato da paura. Domani il centro storico si vestirà a festa per Halloween, con un pomeriggio e una serata dedicati alla fantasia e al divertimento. Tra laboratori creativi, sfilate in costume, animazione per bambini, dolci della tradizione e musica, le strade cittadine diventeranno il palcoscenico di una festa pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

La quarta edizione di “Halloween a Oristano”, promossa dalla Pro Loco con il sostegno del Comune, prenderà il via alle 16.30 e proseguirà fino alle 22. Il cuore dell’appuntamento sarà piazza Eleonora, dove troveranno spazio un mercatino dedicato agli hobbisti e alle produzioni artigianali, laboratori a tema Halloween, con particolare attenzione al riciclo e al riutilizzo dei materiali, e attività di animazione per i più piccoli, tra truccabimbi e baby dance.

Non mancheranno caramelle e dolci della tradizione sarda, con particolare attenzione ai mostaccioli, protagonisti insieme alle altre specialità locali. La festa si sposterà anche lungo le vie del centro storico, attraversate da una sfilata itinerante in costume. Casa Maria Pintaoru, in via Ciutadella de Menorca, sarà invece uno dei punti di riferimento per l’accoglienza e la distribuzione dei dolci.

Il programma culminerà alle 20 in piazza Eleonora con un’esibizione musicale dal vivo affidata a un gruppo composto da adolescenti. Un appuntamento che punta a coinvolgere famiglie, scuole, ludoteche e associazioni, trasformando il cuore della città in uno spazio di incontro e condivisione.

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