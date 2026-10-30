L'istituto Agrario è già in costruzione, ora servono le risorse per realizzare un pozzo per l'approvvigionamento idrico e un impianto fotovoltaico. Ancora una volta, tutti a tavola per aiutare l’Africa. Il legame che unisce l’Orto di Eleonora al Burundi si fa sempre più stretto.

Anche quest’anno l’azienda leader nel settore dell'ortofrutta nell’Oristanese organizza la cena solidale per dare una mano a chi cerca da anni di mettere in piedi una piccola azienda. L’evento si terrà l'11 dicembre nella palestra comunale di Arcidano. Un evento di beneficenza che dura ormai da tanti anni e che ha l'obiettivo di regalare lavoro e sorrisi.

Il ricavato della cena sarà devoluto al Burundi, dove l’azienda sarda sta portando avanti investimenti sempre più consistenti. Lo scorso anno, grazie ai fondi stanziati dall’Orto di Eleonora, è nato un mini caseificio dove si produce formaggio di latte di capra. Ancora prima è stata costruita una scuola sono stati attivati percorsi formativi sulle tecniche agricole, l’allevamento di piccoli animali e la nutrizione. Lo scorso anno per la cena solidale sono stati raccolti 50 mila euro.

© Riproduzione riservata