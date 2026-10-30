I problemi legati alla condotta idrica della rete presente nelle borgate marine di San Vero Milis, che spesso hanno costretto il Comune a vietare l'utilizzo dell'acqua, saranno discussi in Consiglio comunale. Il consigliere dell'opposizione Andrea Atzori ha presentato un'interrogazione.

Una decisione presa dopo aver richiesto l'accesso agli atti della Asl sui controlli effettuati sulle acque destinate al consumo umano. Atzori chiede di conoscere «in quali date il Comune abbia ricevuto le comunicazioni dell’Asl relative ai campionamenti del 18 maggio e del 24 agosto 2026 e quali uffici o amministratori ne siano stati direttamente e formalmente informati. E quali interventi siano stati concretamente adottati dopo ciascuna segnalazione, indicando date, punti della rete interessati, ordini di servizio, operatori incaricati e relativi costi».

Il consigliere chiede ancora «quali siano stati i lavori di riparazione o sostituzione delle condotte ai quali l’Area tecnica comunale avrebbe ricondotto la presenza dei batteri coliformi e se, dopo tali lavori, siano state effettuate le previste operazioni di lavaggio, disinfezione e controllo della rete. E poi con quale atto o disposizione sia stato deciso l’incremento del dosaggio del cloro, per quanto tempo sia stato applicato e quali controlli siano stati effettuati sul cloro residuo presente nell’acqua distribuita». Poi ancora se successivamente al 24 agosto 2026 «siano stati effettuati nuovi campionamenti e se la Asl abbia espresso un formale giudizio sull’idoneità dell’acqua al consumo umano e se abbia proposto prescrizioni, provvedimenti correttivi, limitazioni d’uso o ulteriori controlli».

Atzori chiede se l’Amministrazione «intenda pubblicare periodicamente e continuativamente, in forma comprensibile, in ossequio alla trasparenza degli atti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, i risultati dei controlli sull’acqua distribuita nelle

borgate marine». Le risposte arriveranno durante il prossimo Consiglio comunale.

© Riproduzione riservata