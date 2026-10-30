Cabras, la mail tanto attesa è arrivata: 1800 pazienti non resteranno senza medicoLa Asl di Oristano ha chiesto ai medici se sono disponibili ad assistere gli ultimi 300 che anni fa avevano preso in carico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La mail tanto attesa è finalmente arrivata. Quando? Oggi a metà mattina, a nove giorni di distanza dall'appello dei medici di base in difesa dei loro pazienti. Ben 1.800 cittadini di Cabras, Oristano e Narbolia non resteranno senza medico.
La Asl di Oristano ha chiesto, come fa dal 2021 ogni sei mesi, se i sei medici sono disposti a continuare ad assistere anche gli ultimi 300 pazienti presi in carico anni fa, per arrivare a curarne in totale 1.800. Questa richiesta è obbligatoria per poter accettare e garantire l'assistenza ai pazienti.
«Finalmente la mail è arrivata», ha dichiarato Giovanni Salaris, uno dei sei medici che nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme a difesa dei propri assistiti. Nove giorni fa, l'Asl di Oristano aveva fatto sapere che la mail non era stata inviata a causa di un intoppo dovuto ai passaggi di consegne ai piani alti dell'azienda sanitaria.
Aveva però anche fatto sapere che, una volta venuta a conoscenza della problematica, la direzione aveva già disposto l’avvio delle procedure. Il problema è quindi risolto. La Asl ha fatto sapere, inoltre, che i pazienti non dovranno effettuare una nuova scelta del medico, ma verranno automaticamente reinseriti negli elenchi degli assistiti.