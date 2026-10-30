La mail tanto attesa è finalmente arrivata. Quando? Oggi a metà mattina, a nove giorni di distanza dall'appello dei medici di base in difesa dei loro pazienti. Ben 1.800 cittadini di Cabras, Oristano e Narbolia non resteranno senza medico.

La Asl di Oristano ha chiesto, come fa dal 2021 ogni sei mesi, se i sei medici sono disposti a continuare ad assistere anche gli ultimi 300 pazienti presi in carico anni fa, per arrivare a curarne in totale 1.800. Questa richiesta è obbligatoria per poter accettare e garantire l'assistenza ai pazienti.

«Finalmente la mail è arrivata», ha dichiarato Giovanni Salaris, uno dei sei medici che nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme a difesa dei propri assistiti. Nove giorni fa, l'Asl di Oristano aveva fatto sapere che la mail non era stata inviata a causa di un intoppo dovuto ai passaggi di consegne ai piani alti dell'azienda sanitaria.

Aveva però anche fatto sapere che, una volta venuta a conoscenza della problematica, la direzione aveva già disposto l’avvio delle procedure. Il problema è quindi risolto. La Asl ha fatto sapere, inoltre, che i pazienti non dovranno effettuare una nuova scelta del medico, ma verranno automaticamente reinseriti negli elenchi degli assistiti.

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