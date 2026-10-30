Prosegue la rassegna “Istantanee d’Autore”, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cabras in collaborazione con la biblioteca comunale. Venerdì 6 novembre sarà protagonista Cristina Caboni, che presenterà la sua novità editoriale La curatrice di libri antichi, pubblicata da Garzanti. L’evento si terrà in biblioteca alle 17. A dialogare con l’autrice, la professoressa Sabrina Sanna, docente di lettere presso il liceo classico De Castro. Cristina Caboni è una delle autrici sarde più apprezzate nel panorama della narrativa contemporanea. Vive in provincia di Cagliari, dove si occupa dell’azienda apistica di famiglia.

Ha esordito nel 2014 con Il sentiero dei profumi, diventato un bestseller internazionale, al quale sono seguiti numerosi romanzi di successo, tra cui La custode del miele e delle api, Il giardino dei fiori segreti, vincitore del Premio Selezione Bancarella 2017, e La rilegatrice di storie perdute. Le sue opere, tradotte e pubblicate anche all’estero, esplorano i temi della memoria, delle radici familiari e della riscoperta di sé, attraverso storie in cui il passato si intreccia con il presente. Ambientato tra le suggestive vie di Verona, La curatrice di libri antichi racconta la storia di Manon, un’esperta di libri antichi incaricata di catalogare e valutare una misteriosa biblioteca.

Tra i volumi della raccolta, la protagonista scopre una preziosa collezione interamente dedicata a scrittrici del passato, donne coraggiose e ribelli, le cui opere sono state spesso dimenticate o escluse dalla memoria collettiva. Attraverso le loro storie, il romanzo restituisce spazio a un patrimonio letterario femminile a lungo trascurato, invitando a riflettere sul ruolo delle donne nella storia della cultura e sull'importanza di preservarne e tramandarne la memoria. Affiancata da Rafael, un giovane libraio antiquario, Manon intraprende un percorso di ricerca che la porterà a svelare i segreti custoditi tra quelle pagine e a interrogarsi sulla storia della propria famiglia.

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