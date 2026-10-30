Trentamila euro per dare ossigeno alle società sportive dilettantistiche di Oristano. Il Comune apre i termini per la concessione dei contributi destinati a sostenere l’attività ordinaria delle associazioni cittadine, con riferimento al 2025 e alla stagione sportiva 2025/2026. L’avviso pubblico è stato pubblicato: per presentare le domande ci sarà tempo fino al 20 novembre 2026.

«Lo sport è una componente importante della vita della nostra comunità e un prezioso strumento di crescita, educazione e inclusione», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna, che riconosce alle società sportive un «ruolo insostituibile» nella formazione dei giovani e nella promozione dei valori della partecipazione, del rispetto e della solidarietà. Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Antonio Franceschi, che parla di «un sostegno concreto» al lavoro quotidiano di dirigenti, allenatori e volontari, con particolare attenzione al settore giovanile.

Al bando possono partecipare le associazioni e società dilettantistiche con sede e attività a Oristano, iscritte all’Albo comunale, affiliate a una federazione o a un ente di promozione riconosciuto dal Coni e regolarmente registrate. Tra i requisiti figurano la presenza di tecnici qualificati e la disponibilità di un defibrillatore con personale abilitato.

I contributi saranno assegnati in base a una graduatoria che premierà soprattutto l’attività giovanile, con un massimo di 60 punti, oltre ai risultati sportivi, ai progetti sociali e alle iniziative per l’inclusione.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune. Le domande potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo oppure inviate via email o Pec entro il 20 novembre.

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