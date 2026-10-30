Sono circa 500 i gatti delle 39 colonie feline riconosciute a Oristano. Per sostenere chi ogni giorno si occupa della loro alimentazione e assistenza, il Comune cerca la collaborazione dei negozi cittadini: l’obiettivo è coinvolgere gli esercizi commerciali disponibili ad applicare sconti sull’acquisto di cibo e prodotti per animali, alleggerendo così le spese a carico dei volontari.

È stato pubblicato un avviso rivolto alle attività economiche locali, chiamate ad aderire a una convenzione indicando le tipologie di prodotti da includere nell’accordo e la percentuale di sconto che intendono applicare. Ai referenti delle colonie sarà consegnata una tessera identificativa cartacea da presentare al momento degli acquisti. Il Comune trasmetterà inoltre agli interessati l’elenco dei negozi aderenti, con indirizzi e sconti riconosciuti.

«Con questa iniziativa, in linea con le attività a favore del benessere animale che stiamo promuovendo con il Servizio veterinario della ASL, vogliamo dare un sostegno concreto alle persone che, con grande senso di responsabilità e sensibilità, si prendono cura quotidianamente delle colonie feline della nostra città», spiega l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. «Il loro lavoro rappresenta un contributo prezioso per la tutela degli animali e per il contrasto al randagismo».

Le imprese interessate dovranno comunicare la propria disponibilità entro il 9 novembre, scrivendo agli indirizzi istituzionale@pec.comune.oristano.it oppure protocollo@comune.oristano.it.

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