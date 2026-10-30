Bauladu, il Comune mette in vendita le oliveQuelle presenti nel parco archeologico di Santa Barbara, nel parco di Zinnuri e nel centro abitato
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Olive all’asta. È questa la decisione del Comune di Bauladu. Per consentire ai cittadini di ottenere diversi litri d'olio, l'amministrazione ha deciso di mettere in vendita tutto il raccolto delle piante dell’oliveto presenti nel parco archeologico di Santa Barbara, nel parco di Zinnuri e nel centro abitato.
Le olive saranno aggiudicate al miglior offerente, a partire da una base d'asta di venti euro per ciascuna area. Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta in busta chiusa entro il 2 novembre.
Il Comune ha fissato alcune regole: l'area interessata alla raccolta dovrà essere lasciata pulita dai rami, non potranno essere effettuati lavori di potatura se non previa autorizzazione del Comune e non potrà essere effettuata alcuna manomissione del terreno nell'area archeologica.
C'è anche una regola curiosa: al bando non possono partecipare i dipendenti del Comune, gli amministratori e nemmeno i loro parenti entro il secondo grado.