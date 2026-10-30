Oristano, aperte le iscrizioni all’albo degli scrutatoriEcco i requisiti
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A partire da domenica e fino alla fine di novembre sarà possibile presentare domanda per l’iscrizione all’albo comunale degli scrutatori di seggio elettorale. Il Comune di Oristano apre i termini per l’aggiornamento dell’elenco dal quale vengono individuati i cittadini chiamati a svolgere le operazioni di voto durante le consultazioni elettorali.
Per candidarsi occorre essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Oristano e possedere almeno il diploma di scuola superiore. Chi è già inserito nell’albo non dovrà presentare una nuova richiesta: l’iscrizione resta valida senza necessità di rinnovo annuale.
Le domande dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio elettorale o scaricabili dal sito istituzionale del Comune.
La documentazione potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo, spedita per posta all’indirizzo di piazza Eleonora 44 oppure trasmessa via email a protocollo@comune.oristano.it o tramite Pec a istituzionale@pec.comune.oristano.it. Per le domande inviate per posta farà fede la data di arrivo al protocollo comunale.
Non possono svolgere la funzione di scrutatore alcune categorie professionali, tra cui militari in servizio, dipendenti di determinati ministeri, personale degli uffici elettorali comunali e candidati alle elezioni.