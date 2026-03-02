Oristano festeggia un nuovo centenario, Giovanni Battista Manis. Circondato dall'affetto della moglie, dei figli e dei nipoti, sabato ha celebrato il suo primo secolo di vita. A portare il saluto della comunità cittadina è stato l'assessore Antonio Franceschi, che gli ha consegnato una targa ricordo a nome dell'amministrazione comunale.

Nato a Oristano il 28 febbraio 1926, il signor Nino ha conosciuto fin da giovanissimo le difficoltà della vita: rimasto orfano in tenera età, insieme ai fratelli ha saputo rimboccarsi le maniche e lavorare con determinazione per garantire stabilità e serenità alla famiglia. Nel settore dell'edilizia ha costruito il proprio percorso professionale, fondando l'impresa che da sessant'anni gestisce una cava a Simaxis, punto di riferimento nel territorio. Un impegno costante, portato avanti con serietà e passione.

Ha sempre vissuto a Oristano e dal 1965 è sposato con Angela Pani, compagna di una vita, dalla quale ha avuto quattro figli: Francesco, Annapaola, Giorgio e Danilo. Oggi l'azienda è affidata alla nuova generazione, ma il signor Nino continua a seguirla da vicino: ogni giorno sale in auto e raggiunge la cava, segno di un'energia e di un attaccamento al lavoro che non conoscono età.

