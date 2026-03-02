Ha sempre lavorato sodo in campagna, al caldo e al freddo, e chissà se è proprio questo il segreto per raggiungere questo importante traguardo. A Santa Giusta due giorni fa ha spento cento due candeline Severina Foddis. Per lei, nata il 28 febbraio del 1924, una grande festa circondata dai parenti, dagli amici e dagli amministratori comunali. Il sindaco di Santa Giusta Andrea Casu ha voluto omaggiare la nonnina del paese con un bel mazzo di fiori. "Un omaggio da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità - ha detto il sindaco - Tanti cari auguri a lei". Severina Foddis, nata a Santa Giusta, abita dal 1970 nella borgata di Corte Baccas. Nel 1955 si è sposata con Antonio Zaccheddu, bracciante agricolo venuto a mancare nel 2000 e con il quale ha avuto tre figli: Maria Efisia, Sandro e Rita. Oggi ha quattro nipoti e una pronipote.

© Riproduzione riservata