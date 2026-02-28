Una scuola tutta nuova per bambini e ragazzi di Samugheo. Da una settimana sono infatti ritornati nella sede originaria dell’Istituto comprensivo in via Brigata Sassari, oggetto di un importante intervento di restyling ed ampliamento. I lavori sono iniziati nel 2022 e per dar corso all’opera le attività didattiche erano state spostate per la scuola primaria in via Calamandrei e per la scuola secondaria di primo grado in via Gramsci (dove sino a settembre resterà la segreteria). Il nuovo polo scolastico servirà circa 180 alunni tra scuola primaria e secondaria, oltre ai circa 30 iscritti del CPIA4.

L’area sportiva coinvolge già oltre 200 atleti nelle diverse discipline e il numero è destinato a crescere con la riqualificazione della piscina. «Con il trasferimento degli studenti si porta a compimento un’opera che sotto il profilo della logistica dà una risposta adeguata alla popolazione scolastica della nostra comunità e diventa punto di riferimento per un intero territorio», commenta il sindaco Basilio Patta. Quindi prosegue: «Gli ostacoli da superare sono stati tanti, anche perché il contesto economico nel quale si è sviluppato il progetto, ha subito mutamenti repentini e difficili da prevedere. Tuttavia, siamo riusciti a mettere a disposizione degli alunni un edificio moderno, adeguato ai tempi e soprattutto autonomo sotto il profilo energetico, impiegando le tecnologie più avanzate. Il Comune è anche in procinto di bandire la gara d’appalto per la gestione dell’asilo nido, accrescendo così l’offerta con un servizio sociale fondamentale per Samugheo e i paesi limitrofi».

Il responsabile dell’ufficio tecnico e vicesindaco, Massimiliano Urru evidenzia: «La complessità del progetto la dicono i numeri: Iscol@ fa parte di un programma organico di investimenti strategici che, tra edilizia scolastica e impiantistica sportiva, supera i 7,6 milioni di euro, di cui 5.922.300 euro per la riqualificazione e l’ampliamento del polo scolastico, 1.250.000 euro per la riqualificazione e completamento del complesso sportivo di via Oristano ( 998.000 della Regione e 252.000 euro di fondi comunali coperti da mutuo) e l’intervento sugli impianti sportivi finanziato dal fondo “Sport e Periferie 2022” per 460.000 euro, di cui 391.000 euro ministeriali e 69.000 comunali. Si tratta di opere di elevata complessità tecnica, amministrativa e gestionale, che richiedono coordinamento tra i vari livelli istituzionali, e il rispetto di stringenti normative in materia di appalti pubblici, monitoraggio finanziario e controllo dei tempi di esecuzione; tuttavia, proprio questa complessità rappresenta la misura e l’ambizione dell’intervento e la conseguente responsabilità che l’Amministrazione si è assunta nel programmare infrastrutture moderne, sicure ed efficienti». Sono stati ampliati gli spazi destinati all'attività didattica e alla mensa. Una particolare attenzione è stata dedicata alle aree verdi esterne, trasformate in spazi per momenti di incontro e socialità. È stata poi realizzata una nuova palestra e potenziata l'offerta sportiva.

