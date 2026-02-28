Milis, una campagna di microchippatura gratuita in collaborazione l’Asl di OristanoL’iniziativa con il servizio dell’anagrafe canina. Iscrizioni aperte sino al 31 marzo
Il Comune di Milis sta organizzando una campagna di microchippatura gratuita in collaborazione con il Servizio dell’Anagrafe Canina dell’Asl di Oristano. Ecco perché invita i proprietari che volessero aderire a presentarsi in Comune muniti di carta d’Identità e di codice fiscale e ritirare i moduli da compilare con i dati dei propri cani.
Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo, poi verrà fissata la data. Il Comune ricorda che l’iscrizione all’anagrafe canina, mediante applicazione del microchip è obbligatoria e che la mancata sottoposizione all’inoculazione del microchip è punita con la sanzione amministrativa.
Per qualsiasi informazione e chiarimento è consigliabile rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale al recapito telefonico 078351665.