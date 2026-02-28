Il Comune di Milis sta organizzando una campagna di microchippatura gratuita in collaborazione con il Servizio dell’Anagrafe Canina dell’Asl di Oristano. Ecco perché invita i proprietari che volessero aderire a presentarsi in Comune muniti di carta d’Identità e di codice fiscale e ritirare i moduli da compilare con i dati dei propri cani.

Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo, poi verrà fissata la data. Il Comune ricorda che l’iscrizione all’anagrafe canina, mediante applicazione del microchip è obbligatoria e che la mancata sottoposizione all’inoculazione del microchip è punita con la sanzione amministrativa.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è consigliabile rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale al recapito telefonico 078351665.

