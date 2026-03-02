Sarà operativo da domani, martedì 3 marzo, il nuovo Ambulatorio straordinario di comunità territoriale a Mogoro, attivato per garantire assistenza ai cittadini rimasti senza medico di base. Il servizio sarà attivo nel Poliambulatorio di via Cagliari 29 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 19.30.

L’Ascot sarà accessibile gratuitamente a tutti i residenti privi di medico di famiglia, che potranno richiedere prescrizioni, visite urgenti e non urgenti, rinnovi di piani terapeutici, attivazione dei servizi domiciliari, certificati di malattia e tutte le prestazioni previste dagli Accordi Collettivi Nazionali. Per accedere sarà necessario presentare la tessera sanitaria e la documentazione clinica utile.

La direttrice generale della Asl 5 di Oristano, Grazia Cattina, spiega che l’apertura dell’Ascot si è resa necessaria dopo il pensionamento del dottor Bruno Pitzalis. «Da subito abbiamo lavorato per dare una risposta ai pazienti rimasti senza medico di base e, grazie anche alla disponibilità dello stesso professionista in quiescenza, è stato possibile trovare una soluzione. La sua collaborazione, così come già accaduto con il dottor Peppino Canu a Sedilo, rappresenta oltretutto un valore aggiunto, perché conoscere la storia clinica degli assistiti significa garantire loro una continuità nell’assistenza. Lavoreremo comunque per rinforzare ulteriormente i turni, qui a Mogoro come negli altri centri in maggiore sofferenza. Ricordiamo ancora una volta che gli Ascot rappresentano un intervento straordinario per dare una risposta immediata alle esigenze della popolazione, ma che in parallelo la nostra azienda sta lavorando per trovare soluzioni strutturali nel medio e lungo periodo attraverso una riorganizzazione complessiva della sanità sul territorio che prenda in carico i pazienti, in particolare quelli cronici, in maniera costante e puntuale».

Il sindaco Donato Cau rivendica il lavoro svolto dall’amministrazione comunale.«Abbiamo sempre lavorato per raggiungere questo obiettivo - afferma- con la richiesta di attivazione dell’Ascot partita ben prima dell’uscita dal servizio del dottor Bruno Pitzalis e della convocazione del Consiglio richiesta dalla minoranza e convocata per domani alle 16.30. Ringraziamo pertanto la direzione della Asl ed in particolare la dottoressa Marilena Muggianu con la quale abbiamo operato in sinergia per raggiungere l’obiettivo».

