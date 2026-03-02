Il sindaco Massimiliano Sanna azzera la giunta e apre ufficialmente una nuova fase politica. A Oristano si va verso il quinto esecutivo in poco meno di quattro anni di consiliatura.

Questa mattina il primo cittadino ha firmato il decreto di revoca degli incarichi assessoriali e delle relative deleghe al vicesindaco e agli assessori comunali. La revoca è immediata. Una decisione attesa, maturata dopo settimane di tensioni e trattative, e formalizzata – si legge nella nota – «in attesa di una ricomposizione del quadro politico».

Nelle prossime ore Sanna riceverà dai singoli partiti della maggioranza una rosa di tre nomi per ciascun assessorato da sostituire. Tra questi sceglierà i nuovi componenti dell’esecutivo che dovrà accompagnarlo nell’ultimo scorcio di mandato. L’obiettivo dichiarato è chiudere la consiliatura con una squadra in grado di garantire stabilità e continuità amministrativa.

La crisi si era aperta ufficialmente all’inizio di febbraio, quando Fratelli d'Italia – sostenuta da Udc e e Psd'Az - aveva chiesto la revoca dell’incarico all’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. Da allora il confronto interno alla maggioranza si è fatto sempre più serrato, fino alla scelta drastica dell’azzeramento.

