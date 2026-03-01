Azzeramento totale della Giunta Sanna per uscire dalla crisi. È l’ipotesi che prende corpo dopo il tavolo politico del centrodestra, convocato ieri a Oristano per tentare di ricucire lo strappo interno sulla Ztl. Dal vertice filtrano pochissime informazioni, ma l’orientamento del sindaco Massimiliano Sanna sarebbe quello di rimettere mano all’intero esecutivo per superare lo scontro senza indicare vinti né vincitori.

All’incontro si è arrivati dopo una settimana di contatti serrati. Il primo cittadino ha incontrato uno a uno i partiti della maggioranza, senza però riuscire a trovare una sintesi: tutti sono rimasti fermi sulle proprie posizioni.

La crisi era esplosa con la richiesta di rimozione dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, avanzata da Fratelli d’Italia, Unione di Centro e Partito Sardo d’Azione. Nel mirino l’accelerazione sulla Ztl, ritenuta una forzatura rispetto alla linea condivisa a novembre, quando si era deciso di apportare correttivi dopo confronti interni.

Resta però da capire quale strada verrà davvero percorsa: un azzeramento totale dell’esecutivo, che rimetterebbe tutti sullo stesso piano, oppure una sostituzione limitata a uno o pochi assessori, soluzione che rischierebbe di aprire nuove tensioni interne.

Già a partire da domani i partiti dovrebbero presentare le proprie proposte al sindaco, aprendo formalmente la fase delle trattative.

Sullo sfondo resta anche il nodo degli equilibri: mantenere l’attuale ripartizione delle deleghe o ridisegnarla alla luce del nuovo peso politico maturato in Consiglio dopo quasi quattro anni di consiliatura e una geografia consiliare completamente mutata.

