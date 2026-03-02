Le scorte alimentari donate dai cittadini a Natale scorso, da far recapitare poi alle famiglie bisognose del paese, sbarcano in Consiglio comunale. La gestione e la distribuzione dei prodotti, vicenda già sollevata il mese scorso, diventa un caso politico. Ha presentato un'interrogazione il consigliere di minoranza Antonello Manca: è indirizzata al sindaco Andrea Abis e all'assessora ai Servizi sociali Laura Celletti.

Ma anche alla Asl di Oristano. «Risulta siano ancora stoccate numerose pedane di prodotti alimentari, in particolare latte con scadenza nel mese di febbraio - si legge nel documento - Il mancato tempestivo utilizzo comporterebbe un grave spreco di risorse e vanificherebbe il gesto solidale delle aziende donatrici. Si chiede quindi per quali motivi una parte dei prodotti alimentari non sia ancora stata distribuita, quali criteri siano stati adottati per la distribuzione degli aiuti e se tutte le persone effettivamente bisognose siano state raggiunte e chi sia il responsabile della gestione e della decisione relativa alla distribuzione dei beni raccolti».

Manca chiede poi «quali azioni immediate l’amministrazione intenda adottare per evitare lo spreco dei prodotti prossimi alla scadenza e se esista un piano operativo o un protocollo per la gestione delle donazioni alimentari e, in caso affermativo, quali siano le modalità applicate nel caso specifico». Manca chiede una risposta urgente ed una maggior chiarezza.

