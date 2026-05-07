Umile e sempre disponibile con tutti. Poche ma chiare parole che sono risuonate ripetutamente in Tribunale per ricordare l’avvocato Rinaldo Saiu.

L’Ordine degli avvocati di Oristano ha voluto commemorare il collega scomparso poche settimane a causa di un malore improvviso: in Aula c’erano tutti i magistrati, i cancellieri e i colleghi con cui Saiu aveva condiviso un percorso importante di vita.

La collega Manuela Cau, commossa ed emozionata, ha ricordato le doti professionali e umane dell’avvocato «un punto di riferimento per tanti di noi», poi ci sono stati altri interventi fra cui quello della presidente del Tribunale Carla Altieri.

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