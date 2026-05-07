Carte svelate anche nel Sarcidano. A Laconi, dove i cittadini il 7 e l'8 giugno saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco, i due candidati, quindi l'attuale sindaco Salvatore Argiolas, agente di polizia penitenziaria, e lo sfidante Paolo Pisu, che ha amministrato il paese dal 1995 al 2005 e dal 2010 al 2015, presentano le loro liste.

Sostengono Argiolas, che guida la lista civica “Laconi nel cuore. Salvatore Argiolas sindaco”, i candidati consiglieri Federico Corongiu, Barbara Cossu, Eleonora Fulghesu, Elisabetta Fulghesu, Salvatore Fulghesu, Alessio Melis, Giulio Melosu, Giuseppe Porcu, Salvatore Ruggiu, Mauro Secci, e Valentina Trogu. Si tratta di amministratori uscenti ma anche di volti nuovi impegnati in varie realtà del paese. Argiolas già tempo fa aveva dichiarato di voler provare nuovamente a indossare la fascia tricolore per portare avanti i progetti iniziati e spendere le risorse arrivate in cassa. A breve presenterà pubblicamente il programma elettorale.

Fanno parte invece della lista civica “Laconi Futura”, guidata da Paolo Pisu, i candidati consiglieri Roberta Cau, Ottavio Corongiu, Filippo Fulghesu, Oriana Manca, Ugo Marongiu, Giovanni Marini, Maria Gloria Meloni, Piero Melosu, Sebastiano Onnis, Vincenzo Piseddu, Giuseppe Pisu e Diego Viola.

Pisu, che ha da poco pubblicato un libro per raccontare come è cambiata Laconi negli anni, pochi giorni fa ha dichiarato che sono stati i cittadini a chiedergli di presentarsi come candidato sindaco.

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