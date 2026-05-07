Nuove verifiche e accertamenti. Passeranno altri mesi prima di chiarire con esattezza la dinamica di uno degli incidenti più gravi degli ultimi tempi nell’Oristanese. Era il 6 luglio 2024, strada Provinciale 11 che da Paulilatino porta a Ula Tirso: uno scontro devastante contro una Mercedes, persero la vita tre motociclisti, un altro ferito.

Dopo quasi due anni la giudice Federica Fulgheri ha deciso di non archiviare il caso (come chiesto dalla Procura) ma ha disposto altre indagini, concedendo sei mesi per chiarire la discrepanza fra gli accertamenti tecnici (secondo cui sarebbe stata la moto di Giovanni Melis a invadere la corsia opposta) e il ricordo di Ivano Saba, l’unico motociclista sopravvissuto che ha riferito di aver visto un’auto scura finire nella corsia delle moto fino all’impatto con la Honda dell’amico Mario Sedda che si sarebbe incendiata.

Oltre a Melis, 32 anni di Gadoni e Sedda (31 di Paulilatino) morì anche il compaesano 27enne Roberto Daga.

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