Dopo un lustro partirà finalmente il cantiere forestale comunale post-incendi. A 5 anni dai roghi che hanno devastato il territorio, la giunta comunale guidata da Andrea Loche approva il documento preliminare di progettazione, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Corpo Forestale servizio territoriale di Oristano.

Con lo stanziamento della Regione di 614mila euro, verranno effettuati lavori per il ripristino della viabilità comunale ed acquisizioni di parte della pista interpoderale privata, Tiu Memmere-Monte s’Ozzu, quindi la realizzazione di una nuova fascia antincendio.

Una riqualificazione necessaria delle aree sensibili, del ripristino dell’ambiente e rigenerazione del paesaggio. Nello specifico gli interventi riguarderanno opere di messa in sicurezza delle aree a rischio, difesa idrogeologica del suolo, ricostituzione delle infrastrutture danneggiate, specifici lavori di rigenerazione forestale, in particolare nelle aree dilaniate dai roghi. Saranno quindi risistemati alcuni sentieri rurali, indispensabili per assicurare la viabilità e garantire la prevenzione con un’efficiente e pronta azione per impedire sul nascere gli incendi ed evitare altre eventuali calamità.

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