Zeddiani, il candidato sindaco Claudio Pinna svela i nomi di tutti i candidati«Vogliamo mettere a disposizione della comunità la nostra esperienza»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Mancano ancora due giorni alla presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni comunali di giugno e, da Zeddiani, l'attuale sindaco presenta la sua squadra e spiega perché ha deciso di tentare nuovamente di occupare la poltrona più ambita del Comune. Claudio Pinna, candidato sindaco con la lista “Comunidadi – Insieme per Zeddiani”, spiega: “La scelta di ricandidarmi nasce dalla volontà di continuare a lavorare per Zeddiani insieme a una squadra competente, motivata e profondamente legata al paese. Vogliamo mettere a disposizione della comunità la nostra esperienza, le nostre idee e il nostro impegno per affrontare le sfide future e costruire nuove opportunità per il nostro paese”. La lista è composta da Efisio Maria Carta, Cristina Antonia Dessì, Giuliano La Rosa, Anna Ligia, Matteo Lotta, Claudia Manca, Valeria Puddu, Pier Paolo Sanna, Milena Scalas, Alessandro Serra, Rosalia Vacca e Francesca Zirulia. “Comunidadi unisce esperienza amministrativa e nuove energie, con l’obiettivo di proseguire il lavoro svolto negli anni e portare avanti nuove proposte e progetti per il futuro del paese -spiega ancora Pinna - Nei prossimi giorni verranno presentati il programma amministrativo e le iniziative della lista".