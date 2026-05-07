Mancano ancora due giorni alla presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni comunali di giugno e, da Zeddiani, l'attuale sindaco presenta la sua squadra e spiega perché ha deciso di tentare nuovamente di occupare la poltrona più ambita del Comune. Claudio Pinna, candidato sindaco con la lista “Comunidadi – Insieme per Zeddiani”, spiega: “La scelta di ricandidarmi nasce dalla volontà di continuare a lavorare per Zeddiani insieme a una squadra competente, motivata e profondamente legata al paese. Vogliamo mettere a disposizione della comunità la nostra esperienza, le nostre idee e il nostro impegno per affrontare le sfide future e costruire nuove opportunità per il nostro paese”. La lista è composta da Efisio Maria Carta, Cristina Antonia Dessì, Giuliano La Rosa, Anna Ligia, Matteo Lotta, Claudia Manca, Valeria Puddu, Pier Paolo Sanna, Milena Scalas, Alessandro Serra, Rosalia Vacca e Francesca Zirulia. “Comunidadi unisce esperienza amministrativa e nuove energie, con l’obiettivo di proseguire il lavoro svolto negli anni e portare avanti nuove proposte e progetti per il futuro del paese -spiega ancora Pinna - Nei prossimi giorni verranno presentati il programma amministrativo e le iniziative della lista".

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