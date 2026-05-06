Il progetto cambia, ma l’iter per il nuovo mercato civico non si ferma. Dopo le ultime settimane di incertezza legate ai vincoli di tutela scattati sull’edificio di via Mazzini, dal vertice che si è svolto a Cagliari è arrivata una soluzione destinata a sbloccare la riqualificazione senza fermare il cronoprogramma del Comune. La storica volta a botte sarà salvata, consolidata e integrata nel nuovo assetto della struttura, mentre nella parte del mercato non coperta dalla struttura originaria sarà realizzata una copertura piana.

Il nodo era emerso dopo che l’immobile ha raggiunto i 70 anni di età, entrando così tra gli edifici sottoposti a tutela e rendendo necessario il confronto con gli uffici competenti prima di procedere con l’intervento.

All’incontro hanno partecipato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri, il dirigente Alberto Soddu, il rappresentante della Soprintendenza archeologica Paolo Margaritella e il gruppo incaricato della progettazione. L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di arrivare entro la fine dell’anno alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

Comune, progettisti e Soprintendenza si aggiorneranno tra quindici giorni. Nel frattempo il progetto sarà rivisto per essere sottoposto agli uffici di tutela per il via libera definitivo.

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