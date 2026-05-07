Sicurezza nei porti, scali più moderni, la costruzione di nuovi scali con strutture commerciali, artigianali, di trasporto e servizi tali da contribuire alla crescita economica e occupazionale di tutto il territorio, ma anche la realizzazione di scali di alaggio, di porti a secco e di nuovi campi boe per lo stazionamento e per l'ormeggio adeguati a imbarcazioni di diverso tonnellaggio. Sono alcune delle richieste che il Coordinamento delle associazioni dei diportisti porterà all'attenzione della Regione.

Tutto questo è emerso durante un confronto con le associazioni datoriali in rappresentanza degli artigiani, dei commercianti, delle cooperative e degli imprenditori della provincia di Oristano.

La riunione si è conclusa con la ferma intenzione dei partecipanti di chiedere alla Giunta Regionale un

incontro.

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