Due incontri pubblici, raccolta delle adesioni e poi la definizione degli investimenti. Il Comune di Oristano accelera sul progetto della Comunità energetica rinnovabile e fissa le tappe che dovranno portare alla nascita ufficiale della CER cittadina. Il percorso è stato definito durante il tavolo operativo riunito a Palazzo Campus Colonna con l’assessore Paolo Angioi, i rappresentanti della Provincia, il CIPOR, il Consorzio di Bonifica e i tecnici incaricati dello studio di fattibilità.

L’obiettivo è creare una rete tra istituzioni, imprese e cittadini per produrre energia pulita e ridurre i costi energetici. Il primo appuntamento pubblico è previsto a giugno e servirà a presentare il progetto e avviare la manifestazione di interesse aperta a cittadini, enti e imprese. “Verranno illustrati finalità, vantaggi e modalità di adesione alla Comunità energetica”, spiega l’assessore Paolo Angioi.

A luglio si terrà invece il secondo incontro pubblico, con la chiusura della raccolta dati necessaria per pianificare gli investimenti e dimensionare gli impianti. “Le informazioni acquisite costituiranno la base tecnica per pianificare la realizzazione degli impianti di produzione di energia”, aggiunge Angioi. Secondo gli studi preliminari, limitandosi agli immobili comunali, la potenza installabile stimata è di 1.178 kilowatt peak, con una produzione annua di circa 1 milione e 688 mila kilowattora di energia rinnovabile e una riduzione di oltre mille tonnellate di anidride carbonica all’anno.

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