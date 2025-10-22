Furto in pieno centro a Oristano, nel negozio Tim di via Mazzini. Il colpo è andato a segno intorno all'una del mattino.

Sono stati rubati telefonini e accessori per un valore di migliaia di euro.

I carabinieri sono sul posto per i rilievi. 

***Notizia in aggiornamento***

© Riproduzione riservata